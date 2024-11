Regioni: Decreto interministeriale su criteri di riparto e monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità

Il Ministro per le disabilità, con una nota pubblicata sul proprio sito, informa che è’ stato pubblicato il decreto interministeriale, relativo ai criteri di riparto e alle modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l’anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre al n. 2677.

Fonte: Ministro per le disabilità