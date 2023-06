Regione Lazio lancia la propria rete di centri di facilitazione digitale

Regione Lazio, coerentemente a quanto stanno facendo le altre regioni come la Puglia o il Veneto, ha stanziato un finanziamento di 10 mln. per aprire sul territorio 209 centri di facilitazione digitale.

Una rete di punti che permettono di supportare la popolazione nell’utilizzo di internet e dei dispositivi tecnologici come smartphone e tablet per effettuare operazioni semplici e per accedere ai servizi digitali pubblici.

Gli utenti potranno imparare come inviare una e-mail, ricercare informazioni online ma anche utilizzare l’identità digitale e tutte quelle azioni che creano difficoltà alle persone resistenti alla tecnologia.

Le risorse appartengono agli stanziamenti previsti dalla misura 1.7.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e saranno valide per il quadriennio 2023-2026.

I soggetti attuatori, selezionati tramite avviso pubblico, potranno richiedere un anticipo del 10% del contributo previsto a seguito della comunicazione di attivazione del centro di facilitazione entro i 45 giorni dalla data di ammissione al finanziamento.

Fonte: Regione Lazio