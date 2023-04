Regione Basilicata: contributi per veicoli elettrici alle piccole e medie imprese del turismo

L’Assessore all’Ambiente ed Energia Cosimo Latronico, comunica che è stata approvata con determina dirigenziale la graduatoria dell’Avviso Pubblico destinato alle piccole e medie imprese del settore trasporto passeggeri dell’ultimo miglio, dell’ospitalità turistica, delle agenzie di viaggio e della ristorazione e del noleggio di biciclette per l’erogazione di contributi per l’acquisto di veicoli elettrici.

“La misura, commenta Latronico, ha avuto un significativo riscontro, sono 75 le richieste di contributo pervenute alla data di scadenza dell’Avviso, di cui 50 ammesse e finanziate sulla base della dotazione finanziaria disponibile e 22 ammesse e, al momento, non finanziabili per esaurimento delle risorse, 3 sono le domande decadute per rinuncia o non ammesse. Si tratta di un importante traguardo, sottolinea Latronico, in linea con le scelte innovative e sostenibili a vantaggio del risparmio economico e della tutela ambientale, operate in tema di transizione ecologica”. La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a 1 milione di euro, l’importo massimo del contributo del 50% dei costi ammissibili per ciascun veicolo elettrico è di 15 mila euro per un massimo di 5 veicoli. La graduatoria è pubblicata sul portale bandi

Fonte: Regione Basilicata