Realizzazione di progetti Bandiera connessi all’Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse»

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 285 del 5 dicembre 2024 il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica informa che con il decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 27 novembre 2024, n. 235, è stato data attuazione a quanto previsto dall’articolo unico, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, per la realizzazione dei progetti Bandiera connessi all’Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», M2C2 del PNRR.



Il decreto, in particolare, definisce le tipologie di progetti bandiera ammissibili, i criteri e le modalità generali cui le regioni devono attenersi nell’attuazione delle misure di agevolazione dei progetti bandiera, nonché le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni.



Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale