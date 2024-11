Rapporto IFEL-Il Sole 24 Ore: focus su infrastrutture e trasporti

È disponibile la nuova puntata del “PNRR delle cose”, rubrica nata dalla collaborazione tra IFEL, l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, e Il Sole 24 Ore per analizzare gli interventi introdotti grazie alle risorse provenienti dal PNRR.

In questo 3° numero, vengono analizzate le ricadute sul territorio comunale dei bandi che riguardano le infrastrutture stradali e ferroviarie strategiche.

Il numero dei progetti è pari a 1.241 (0,4% del campione complessivo di 306.705 progetti), ma il valore è di 51,59 mld., il 26,5% del Recovery italiano.

Le infrastrutture stradali, 739, rappresentano la maggior parte degli interventi, il 59,5% dei 1.241 investimenti, ma in termini finanziari pesano solo 732,3 milioni. Le infrastrutture ferroviarie sono 434, il 35% del totale, ma valgono 47 mld.

Link all’articolo: https://fondazioneifel.it/images/IFEL-SOLE24ORE/PNRR_delle_cose_ottobre2024.pdf.

Fonte: Italia Domani PNRR