Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende con oltre 50 dipendenti

Con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 148 del 26 giugno 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da notizia che sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sezione Normativa e Pubblicità legale, è stato pubblicato il decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in data 3 giugno 2024.



Il provvedimento, in attuazione dell’art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, sostituisce il precedente decreto del 29 marzo 2022 e definisce le nuove modalità per la redazione telematica del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti. Le medesime modalita’ sono utilizzate dalle aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti per redigere il rapporto su base volontaria.

Fonte: Gazzetta Ufficiale