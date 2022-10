Pubblicato il decreto del Viminale sui Comuni ammessi al finanziamento su rigenerazione urbana 2022

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, del 19 ottobre 2022, completo dei relativi allegati 1 e 2, recante: «Individuazione dei comuni, inferiori a 15.000 abitanti, richiedenti e di quelli beneficiari del finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale», ai sensi dell’articolo 1, commi 534-542, della legge 30 dicembre 2021, n.234. Il relativo avviso sul decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell’Allegato 1 al decreto sono riportate tutte le istanze trasmesse dai Comuni, entro il termine perentorio del 30 aprile 2022.

Nell’Allegato 2 ammessi al finanziamento nei limiti delle risorse stanziate dalla normativa.

Complessivamente sono stati assegnati per l’anno 2022 contributi pari a euro 296.285.347,88 per interventi riferiti alle opere di rigenerazione urbana.