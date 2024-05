Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) ha diramato la Circolare n. 42 del 6 maggio 2024 avente ad oggetto “Turno ordinario di elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Provvedimenti in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevis ivi e dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni“.

Nella Circolare si segnala che nella Gazzetta Ufficiale della Repubbl ica Italiana n. 99 del 29 aprile scorso è stato pubblicato il provvedimento in data 24 aprile della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi lanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno p.v.

Ed inoltre, che nel sito web dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in data 3 maggio

scorso, è stata pubblicata la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile con la quale la stessa

Autorità ha dettato disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione

politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le medesime

elezioni comunali e circoscrizionali.

Fonte: Gazzetta Ufficiale