Provincia di Treviso: i biglietti digitali del trasporto urbano costano meno

L’Ente di Governo formato dalla Provincia di Treviso e dai Comuni che gestiscono il trasporto urbano ha approvato, in coerenza con la transizione ecologica e digitale, un provvedimento che prevede uno sconto del 10% sui biglietti del trasporto urbano che siano acquistati in modalità digitale; un incentivo finalizzato a limitare il consumo di carta e di conseguenza, a ridurre l’impatto ambientale.

Tramite l’app MOMUP di MOM, l’Azienda pubblica che si occupa del trasporto su gomma i cittadini possono acquistare il titolo di viaggio contribuendo alla logica di contenimento dei costi, fra cui quelli della gestione dei magazzini e la distribuzione dei supporti fisici che verrebbero eliminati.

Il 18% dei viaggiatori nel 2023 ha acquistato biglietti dematerializzati tramite MOMUP, una quota ben superiore al 2019 che vedeva la percentuale fermarsi al 5%; acquistare il biglietto da smartphone, in formato digitale anziché cartaceo, dal 1° settembre consente di ottenere uno sconto del 10% sulla tariffa.

MOM consente la possibilità di dotarsi di biglietto in autonomia, senza dover cercare la rivendita più vicina, scegliendo il pagamento preferito, con un ventaglio di opzioni: carte di credito, ma anche Moneey Go (ex SisalPay) in tutte le tabaccherie, e i più moderni circuiti come PayPal e Satispay, caricando un credito in app.

Il biglietto digitale una volta acquistato viene conservato nella sezione “I miei Titoli” di MOMUP non ha scadenza e va attivato al momento della salita a bordo. Consulta qui le istruzioni di utilizzo.

Se vuoi sapere di più su tutte le funzionalità di MOMUP vai alla pagina.

Fonte: Provincia di Treviso