Prorogata la scadenza dell’Avviso Sport e Periferie 2024

In una nota pubblicata sul proprio sito il Dipartimento per lo Sport comunica che la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione completa in ogni sua parte dell’avviso “Sport e Periferie 2024”, avente finalità di ridurre, in zone di degrado urbano, situazioni di emarginazione e di disagio psicofisico nonché di migliorare il contesto ambientale, l’inclusione sociale e la sicurezza urbana, è differita fino a tutto il 20 novembre 2024.Sport e periferie

Fonte: Dipartimento per lo Sport