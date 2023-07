Prorogata al 31 ottobre 2023 la scadenza di 4 avvisi del Fami

È stata prorogata al 31 ottobre prossimo la scadenza dei seguenti avvisi a valere su risorse del fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (Fami): “Interventi di rafforzamento dell’integrazione scolastica di alunni e studenti di Paesi terzi 2023-2026”, “Piani regionali per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità”, “Servizi innovativi di formazione linguistica 2023-2026”, “Promozione dell’autonomia sociale ed economica dei rifugiati”.

La proroga da un lato tiene conto delle numerose richieste da parte di soggetti interessati di disporre di più tempo per mettere a punto, anche in termini di co-progettazione, proposte più innovative ed efficaci, dall’altro ha lo scopo di garantire la più ampia possibilità di partecipazione.

I progetti relativi ai 4 avvisi in questione dovranno essere presentati in modalità telematica attraverso il portale Servizi del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2023.

Fonte: Viminale