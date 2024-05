Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi migratori

In GU Serie Genrale n. 122 del 27 maggio 2024 la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2024 recante la “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo“.

Nel provvedimento è previsto che, in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale