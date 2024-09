Prorogata al 24 ottobre 2024 la scadenza per partecipare agli Avvisi di finanziamento per l’adeguamento delle piattaforme SUAP

È stata prorogata al prossimo 24 ottobre 2024 la scadenza per partecipare ai bandi di finanziamento, rivolti a Regioni e Comuni, per l’adeguamento delle piattaforme tecnologiche utilizzate per la gestione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

I Decreti del 25 settembre 2024 modificano infatti parzialmente i precedenti Decreti del 10 luglio 2024, definendo il nuovo termine per la presentazione delle candidature sull’Avviso pubblico rivolto alle Regioni con piattaforma tecnologica regionale e su quello rivolto ai Comuni che si sono dotati di una Piattaforma tecnologica diversa da quelle nazionali (Impresainungiorno) o regionali.

Si può accedere agli avvisi di finanziamento e consultare i relativi Decreti di proroga sulla Piattaforma padigitale2026.gov.it.

Fonte: Dipartimento della funzione pubblica