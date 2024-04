Proroga al 30 aprile 2024 del termine per la trasmissione della certificazione dimostrativa del costo di alcuni servizi per l’anno 2021

Con comunicato del 10 aprile 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) informa che, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti nella procedura di trasmissione, è stato prorogato al 30 aprile 2024 il termine ultimo entro il quale deve essere inoltrata, sul portale TBEL, la certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2021 a cui sono tenuti gli enti locali strutturalmente deficitari, gli enti locali in dissesto finanziario e gli enti locali in riequilibrio finanziario elencati negli allegati “1” e “2” alla circolare DAIT n.96 del 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Fonte: DAIT