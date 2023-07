Prevenzione incendi: i consigli di Vigili del fuoco e Anas

Una sigaretta ancora accesa gettata per strada dal finestrino di un’auto può provocare gravi danni: mettendo a rischio l’incolumità di persone e animali, distruggendo la vegetazione e le strutture, causando interruzioni alla viabilità e disagi. Ma “La strada non è un posacenere”, come ricorda Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS italiane, con la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione per prevenire incendi causati da sigarette accese.

Il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” compare dallo scorso week end, caratterizzato da spostamenti e traffico intensi, sui pannelli a messaggio variabile (Pmv) presenti sulla rete stradale Anas, sul presupposto che molti incendi, favoriti anche dalle alte temperature del periodo estivo e dalla siccità, si verifichino vicino a strade e autostrade a causa di comportamenti imprudenti, sanzionati dal Codice della strada e dal Codice penale (art. 674, “getto pericoloso di cose”).

Siamo tutti responsabili, ha sottolineato il Capo dipartimento Laura Lega, ricordando lo slogan lanciato a giugno dai Vigili del fuoco nel video-spot “Proteggi ciò che ami” realizzato in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e in onda sulle reti e canali radio e social della RAI.

«L’incolumità di chi viaggia e la salvaguardia del patrimonio boschivo», ha dichiarato l’AD di Anas, Aldo Isi, «passano dalla buona condotta di chi percorre le strade», per questo la società «è fortemente impegnata nella campagna di sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi che, nella maggior parte dei casi, sono il frutto di una serie di comportamenti scorretti e irresponsabili».

A tutela dell’habitat e dell’incolumità dei viaggiatori, l’Anas ribadisce le raccomandazioni del Dipartimento della Protezione civile sui comportamenti da seguire:

non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi;

non abbandonare rifiuti, pericoloso combustibile;

non parcheggiare sull’erba secca, perché la marmitta calda può provocare un incendio.

Sempre in un’ottica di prevenzione, è fondamentale segnalare tempestivamente un incendio, chiamando il numero di emergenza 112 nei territori in cui è attivo, o il 115.

Fonte: Ministero dell’Interno