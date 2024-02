Protezione civile, pubblicate le indicazioni operative per il catalogo nazionale dei piani

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile il Decreto del Capo Dipartimento n. 265 del 29 gennaio 2024, recante le indicazioni operative all’organizzazione informativa dei dati territoriali necessari all’implementazione di una piattaforma informatica integrata a livello nazionale, definita “Catalogo nazionale dei piani di protezione civile”, in attuazione della Direttiva del 30 aprile 2021. Scopo delle disposizioni è favorire un processo di “digitalizzazione” dei piani di protezione civile in un’ottica di omogenizzazione dei dati, oltre che l’interoperabilità tra i sistemi informativi a tutti i livelli territoriali nel rispetto delle autonomie locali, rispondendo all’esigenza di rendere uniformi e interoperabili i contenuti dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali. Per quanto attiene alle attività dei comuni, al punto 2.5 dell’allegato Indicazioni operative “Catalogo nazionale dei piani di protezione civile” sono forniti gli elementi utili per la predisposizione/aggiornamento del Piano di Comunale Protezione Civile e descritti i dati necessari per implementare il sistema. In particolare, per i Comuni i principali ambiti di interesse sono descritti nell’Allegato A delle Indicazioni Operative ed evidenziati in “verde”, i dati che dovranno essere caricati comprendono: Dati di sintesi, Inquadramento generale, Elenco dei rischi identificati nel comune, Centro operativo comunale, Aree di ammassamento dei soccorritori e di ricovero/assistenza alla popolazione per attendamenti campali, Centri di assistenza per l’alloggio della popolazione, Strutture ricettive, Zone di atterraggio, Aree per insediamenti semipermanenti, Gestione rifiuti in emergenza, Reti idranti, Depositi materiali e mezzi, La continuità amministrativa, Informazione alla popolazione.

Fonte: Anci