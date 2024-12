Presentazione del Rapporto rifiuti urbani Edizione 2024

A Roma, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via Santa Maria in Via, 37b, si terrà la XXVI edizione del Rapporto Rifiuti Urbani, che presenta i dati relativi all’anno 2023, frutto di un’articolata e complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati condotta dal Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare dell’ISPRA, con il contributo delle Agenzie regionali e provinciali per la Protezione dell’Ambiente.

Il Rapporto, annualmente pubblicato ai sensi della normativa vigente, intende fornire, attraverso un efficace e completo sistema conoscitivo in materia di rifiuti, un quadro informativo oggettivo, puntuale e aggiornato di supporto al legislatore per orientare politiche e interventi adeguati, per monitorarne l’efficacia e per introdurre, se necessario, eventuali misure correttive.

Programma

Fonte: Ispra