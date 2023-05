Premio del Mediatore europeo per la buona amministrazione

Sono aperte le votazioni per lo “European Ombudsman Award 2023 for Good Administration”, il concorso che assegna il premio al miglior progetto dell’anno nel settore della ‘buona Amministrazione’. E’ possibile esprimere la propria preferenza entro il 14 giugno sul sito del Mediatore europeo.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bruxelles il 28 giugno e riconoscimenti saranno assegnati anche ai vincitori delle seguenti categorie:

Consegna orientata al cittadino

Comunicazione

Diversità ed inclusione

Innovazione

Amministrazione aperta

Sono 57 i progetti che partecipano al concorso e nell’ambito della categoria ‘Eccellenza nell’innovazione’ è stato candidato il progetto “OOTS – Once only tecnical system” inserito al n. 37 nella pagina dedicata alle votazioni sotto il titolo di “Reducing red tape in cross-border administrative procedures”.

Sostenendo con il voto il progetto ‘OOTS’ saranno premiati i benefici che lo sviluppo del programma apporterà alla vita dei cittadini europei: il sistema OOTS infatti mette in pratica il principio “una tantum” o “once only”, secondo il quale cittadini e imprese potranno fornire soltanto una volta i propri dati alle autorità pubbliche e saranno queste ultime a scambiarsi, su richiesta ed autorizzazione dell’utente, dati e documenti ufficiali.

In tal modo, l’utente – cittadino o impresa – potrà effettuare on line le principali procedure da svolgere nel mercato unico, quali iscriversi ad un’Università europea, immatricolare un veicolo, pagare i contributi per i propri dipendenti.

Con la realizzazione del sistema tecnico “una tantum” si contribuisce a rendere il mercato unico più efficiente attraverso la creazione di uno spazio dati europeo comune. Per poter diventare realtà l’OOTS opererà nell’ambito del regolamento dello Sportello digitale unico, che gli consente di godere di una infrastruttura digitale transfrontaliera, il portale La tua Europa che fornisce supporto dando informazioni a cittadini e imprese degli Stati membri sui servizi pubblici online e sulle procedure amministrative connesse.

Vota adesso per il progetto OOTS, numero 37 ‘Reducing red tape in cross-border administrative procedures’

Fonte: Dipartimento per le Politiche Europee