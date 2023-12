Sportello Unico Digitale, operativo il “sistema Once-Only”

Trasferirsi per motivi di studio o lavorativi in un altro Stato membro, fare attività d’impresa nell’UE può richiedere tempo, avere costi e costringere cittadini e imprese a procedure burocratiche complesse. Dal 12 dicembre 2023 diventa pienamente operativo il “sistema tecnico Once-Only”, un progetto della Commissione europea realizzato, insieme alle autorità pubbliche degli Stati membri, nel quadro del Single Digital Gateway (Sportello Unico Digitale) che permette di condividere facilmente tutte le informazioni necessarie per il completamento di una procedura amministrativa.

L’immatricolazione di un auto, l’apertura di una impresa, la domanda di pensione sono alcune delle 21 procedure che potranno essere gestite con il “sistema Once-Only” per lo scambio transfrontaliero automatizzato di documenti e l’applicazione del principio “una tantum” in base al quale i cittadini e le imprese forniranno soltanto una volta informazioni alle autorità pubbliche che a loro volta potranno dialogare direttamente in modo semplificato.

Il nuovo sistema “una tantum” si avvale di una infrastruttura digitale transfrontaliera, il portale La tua Europa, che già dal 2020 fornisce supporto dando informazioni a cittadini e imprese degli Stati membri sui servizi pubblici online e sulle procedure amministrative.

Il prossimo passo è il pieno utilizzo del sistema da parte delle oltre 80mila autorità nazionali di tutta l’UE ma anche di cittadini e imprese che potranno utilizzarlo per accedere e gestire digitalmente procedure amministrative . Il completo e pieno funzionamento del sistema tecnico “Once Only” sarà la soluzione più efficace per ridurre gli oneri amministrativi e abbattere le barriere burocratiche.

In Italia il coordinamento è stato assicurato dal Dipartimento per gli Affari Europei, insieme all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). La Commissione europea ha inoltre verificato che l’Italia insieme ad altri tre Stati membri è nella fase tecnica più avanzata per la messa online delle procedure.