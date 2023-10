Premio Comuni Virtuosi: scade il 31 ottobre il termine per le candidature delle buone pratiche ambientali

Sono gli ultimi giorni utili per presentare la candidatura al Premio nazionale dei Comuni Virtuosi, promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: l’iniziativa intende riconoscere, premiare e diffondere le buone pratiche in campo ambientale degli enti locali italiani. Il termine per la presentazione dei progetti è infatti fissato per il 31 ottobre.

Possono concorrere la premio tutti gli enti locali che abbiano avviato iniziative nelle categorie “Gestione del territorio”, “impronta ecologica della macchina comunale”, “rifiuti”, “mobilità sostenibile” e “nuovi stili di vita”. Nei giorni tra il 15 e il 17 dicembre si svolgerà l’evento “Premio Comuni Virtuosi” nei comuni di Oliveri, Ferla e Aci Bonaccorsi.

Per maggiori informazioni e per partecipare al bando: www.comunivirtuosi.org

Fonte: MASE