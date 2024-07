Consumo di suolo, fino al 12 agosto aperta la consultazione Ispra sui dati preliminari

È stata avviata da Ispra la consultazione sui dati preliminari derivanti dall’attività di monitoraggio del consumo di suolo. A tale scopo è stata sviluppata un’applicazione web che permette l’accesso e la consultazione della cartografia preliminare del consumo di suolo annuale rilevato per il 2023, consentendo di introdurre osservazioni o segnalare eventuali cambiamenti omessi dal monitoraggio. L’iniziativa punta a valorizzare la conoscenza del territorio degli enti locali, per garantire la produzione di dati sempre più affidabili e condivisi. L’attività di consultazione dei dati è aperta a operatori di Comuni e Osservatori delle Regioni e Province autonome previa registrazione tramite il sito http://datipreliminari.isprambiente.it/ e si protrarrà fino al 12 agosto 2024.

Per ulteriori informazioni si può far riferimento all’indirizzo datipreliminari@isprambiente.it.

Fonte: ANCI