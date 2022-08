Potenziato il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: 1.000 nuovi posti dal 1° gennaio 2023

Al fine di potenziare il sistema di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati è stato pubblicato, oggi 4 agosto 2022, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da finanziare con risorse europee del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027.

Con l’avviso si intende finanziare, nell’ambito della programmazione del fondo Fami l’attivazione di 1.000 posti, su base regionale, in centri di prima accoglienza, di cui all’ art. 19, comma 1 del d. lgs 18 agosto 2015 n. 142 , a decorrere dal 1° gennaio 2023 .

Le domande potranno essere presentate mediante l’utilizzo della piattaforma informatica dedicata, a partire dall’8 agosto fino al 3 ottobre 2022.

Fonte: Viminale