Porti: dal Mit arrivano fondi per le opere prioritarie

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha erogato un acconto di 14,7 milioni di euro alle 12 Autorità di Sistema portuale, coprendo così la metà del valore totale dei progetti finanziati. Questo finanziamento è destinato ad implementare, mettere in sicurezza e realizzare infrastrutture cruciali per lo sviluppo delle importanti aree portuali, sia per le merci che per i passeggeri.

Tra le opere prioritarie che saranno finanziate vi sono probabilmente progetti di ampliamento e potenziamento delle banchine e dei terminal, miglioramento delle strutture di sicurezza e di protezione ambientale, ottimizzazione dei sistemi di logistica e trasporto, nonché la realizzazione di infrastrutture destinate ad accogliere sempre più turisti e croceristi.

Le autorità suddivise:

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

Civitavecchia – darsena energetica grandi masse € 2.741.000,00;

Civitavecchia – antemurale Cristoforo Colombo: Ampliamento Dell’antemurale 2° Stralcio € 660.000;

Fiumicino – Nuovo porto Commerciale € 1.509.000.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Livorno – progettazione preliminare per il completamento del Canale della Bellana (II Lotto) € 20.000;

Livorno – manutenzione straordinaria 800 m di sponda di Ponente del Canale Industriale € 143.000.

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Corigliano Calabro – lavori di nuova realizzazione ed ammodernamento della viabilità di accesso ultimo miglio stradale € 120.000;

Crotone – realizzazione delle opere in prosecuzione del molo foraneo del porto vecchio di Crotone per migliorare il ridosso in presenza di condizioni meteo avverse € 140.000;

Gioia Tauro – realizzazione capannone industriale nella zona ex ENEL € 1.000.000;

Crotone – realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell’Adsp € 450.000;

Crotone – adeguamento statico molo Giunti € 200.000;

Crotone – adeguamento statico molo Foraneo da destinare all’attracco delle navi da crociera € 200.000;

Vibo Valentia – adeguamento statico banchina Bengasi € 200.000;

Vibo Valentia – adeguamento statico del molo SUD (Molo Generale Malta – Molo Cortese) € 200.000.

Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

Messina – progetto per la restituzione agli usi urbani di un’area industriale inquinata, bonifica e riqualificazione delle aree della zona Falcata di Messina € 3.000.000;

Messina – progetto per il miglioramento del servizio di traghettamento sullo stretto di Messina realizzazione di una piastra logistica, di aree retroportuali e di un terminal ferroviario a supporto del nuovo porto di Tremestieri € 2.600.000;

Milazzo – progetto per il potenziamento del porto di Milazzo quale hub primario di collegamento con le isole eolie. realizzazione della viabilità di collegamento del porto con la rete primaria € 1.000.000.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

Carrara – riprofilatura della testata del molo di sottoflutto del porto di Marina di Carrara € 24.000.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Genova – programma straordinario – adeguamento del sito industriale di Sestri Ponente € 3.360.843;

Genova – progettazione e realizzazione diga foranea € 3.680.469;

Genova – dragaggi Sampierdarena e porto passeggeri € 147.8575;

Genova – riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al Parco “Campasso”, realizzazione trazione elettrica nelle tratte Galleria “Molo Nuovo/Parco Rugna” / “Linea Sommergibile” € 208.876; opere complementari per pavimentazioni per ampliamento terminal contenitori Ponte Ronco e Canepa € 355.000;

Genova – rifiorimento scogliera Porto di Voltri-Pra’ € 151.676;

Genova – programma straordinario di adeguamento infrastrutturale della nuova Calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo € 310.616;

Genova – programma straordinario di adeguamento delle infrastrutture di security portuale € 138.014.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio

Taranto – dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i moli del porto in rada e la relativa gestione dei sedimenti dragati, progettazione, stazione appaltante e direzione lavori € 135.000.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Di Sicilia Occidentale

Trapani – concorso di idee per acquisizione proposte progettuali per la rigenerazione del water front storico del porto (progettazione) € 2.520.000.

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Olbia – realizzazione di un piazzale nell’area sterrata del Porto Cocciani € 35.935;

Cagliari – porto Canale € 71.862.

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale

Monopoli – lavori di escavo finalizzati all’approfondimento dei fondali sino alle quote previste dal piano vigente € 150.000;

Manfredonia – lavori di manutenzione dei fondali nel porto commerciale per il ripristino delle quote preesistenti. € 200.000.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Venezia – riqualificazione waterfront delle aree portuali comprese fra sant’Andrea e San Basilio € 500.000;

Chioggia – riqualificazione area saloni porto di Chioggia € 500.000;

Venezia – piattaforma intermodale in area Montesyndial € 1.200.000;

Venezia – adeguamento dell’accessibilità stradale di ultimo miglio ai terminal commerciali dell’isola portuale di porto Marghera € 800.000.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale

Ravenna – progetto di fattibilità per il completamento delle banchine in penisola Trattaroli, ad integrazione di quanto contemplato nell’ambito del progetto hub portuale fase I € 320.000;

Ravenna – progetto di fattibilità per la realizzazione dell’intervento di rafforzamento ed eventuale innalzamento delle strutture di accesso al porto € 257.000;

Ravenna progetto di fattibilità della viabilità di collegamento al terminal crociere che bypassi il paese di Porto Corsini € 110.000.

