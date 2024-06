PNRR: pubblicata la nuova versione delle Linee Guida per i soggetti attuatori

È stata adottata la nuova versione 2.0 delle Linee Guida per i soggetti attuatori – Istruzioni operative per le attività di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Le Linee Guida per i soggetti attuatori costituiscono uno strumento estremamente operativo di supporto in relazione alle diverse fasi caratterizzanti la gestione finanziaria, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi PNRR di competenza del MASE e sono consultabili all’interno della pagina dedicata al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.):

https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo

Fonte: MASE