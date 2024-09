Pnrr, PADigitale 2026: nuovo avviso 1.2 sul cloud dedicato ai Comuni

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha emanato il nuovo Avviso 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” – Comuni settembre 2024 per un totale di 30 milioni di euro a supporto dei Comuni nel processo di migrazione al cloud. Gli enti locali che non hanno partecipato agli Avvisi precedenti per la migrazione della totalità delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione. possono presentare la propria candidatura entro il 6 dicembre 2024 attraverso il sito PADIGITALE 2026, secondo le indicazioni contenute nell’Avviso, che, come per i precedenti, prevede il riconoscimento di un contributo secondo il modello lump sum.

Fonte: ANCI