PNRR: On-line la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)

È disponibile, per la consultazione ed il download, la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l’attuazione delle misure PNRR di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per garantire l’efficace attuazione degli interventi PNRR.

Il documento, unitamente alla manualistica e strumentazione operativa allegata, descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere per garantire il coordinamento e il presidio gestionale per l’attuazione delle misure PNRR di competenza, al fine di assicurare la tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione Europea per come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241.

La documentazione include, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori, con il quale si intende fornire ai soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, per le misure assegnate alla responsabilità del MASE, un punto di riferimento operativo trasversale volto a coprire il quadro degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione.

Il materiale è consultabile collegandosi all’indirizzo https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo

Fonte: MASE