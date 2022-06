Pnrr: MiC, 240 milioni di euro per adeguamento sismico di 257 luoghi di culto, torri e campanili

Sono 257 i luoghi di culto, le torri e i campanili che sono stati selezionati dal Ministero della Cultura per realizzare interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica. L’importo dei fondi del Pnrr che verrà impiegato in questo caso sarà pari a 240 milioni di euro.

Di seguito l’elenco e l’ammontare dell’investimento:

Con la pubblicazione dei decreti di assegnazione delle risorse, il ministero guidato da Dario Franceschini conferma la tabella di marcia del Pnrr e raggiunge tutti gli obiettivi che erano previsti per il 30 di giugno. Questo risultato è stato possibile grazie alla costante e virtuosa collaborazione che le strutture del ministero guidato da Dario Franceschini hanno avuto con il MEF, gli enti locali, le Regioni, l’Anci, le province autonome, il mondo dell’associazionismo, gli operatori economici e le associazioni di categoria.

Fonte: MIC