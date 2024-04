MiC: 25 aprile, apertura gratuita musei e parchi archeologici statali

Il 25 aprile 2024, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, come proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Alla #domenicalmuseo (12 giornate l’anno), quindi, anche nel 2024 si aggiungono 3 date a ingresso libero nei luoghi della cultura: 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

“Rinnoviamo l’iniziativa anche quest’anno: il 25 aprile sarà la prima di 3 nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la Nazione la visita nei luoghi della cultura”, dichiara il Ministro Sangiuliano.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Per i dettagli è possibile consultare il sito del Ministero al link: https://cultura.gov.it/evento/25-aprile-2024

Fonte: MiC