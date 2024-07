PNRR – M5C2I2.1 Pagamenti a titolo di ulteriori anticipo e rendiconti

Con comunicato del 30 luglio 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che relativamente alla M5C2I.2.1 del PNRR, questo Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale – ha provveduto ad erogare gli ulteriori acconti nella misura del 20% dell’importo dovuto nei confronti dei Soggetti Attuatori che hanno presentato richiesta ai sensi della Circolare RGS del 13 maggio 2024 n.21 per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56.

Le somme di ulteriore anticipo sono state riconosciute sulla base dell’effettiva esigenza di liquidità attestata dai Soggetti Attuatori e in coerenza con i dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario a sistema ReGiS e in presenza delle relative procedure lavori aggiudicate (vedasi Allegato 1 “Pagamenti” prima tabella).

In questa sede, inoltre, sono state liquidate le somme a titolo di rimborso/stato d’avanzamento lavori per n.46 rendiconti di progetto in ReGiS nel limite della percentuale intermedia prevista (vedasi Allegato 1 “Pagamenti” seconda tabella). Sono in corso, contestualmente, le verifiche degli ulteriori rendiconti presenti a sistema per il relativo rimborso e/o per le necessarie richieste di integrazione.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia ed il successivo accreditamento ai Comuni.

L’erogazione ha riguardato complessivamente 107 Comuni per un totale erogato pari ad euro 75.075.973,86.

Si fa presente che il pagamento è stato disposto – ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto-legge n.13 del 2023 e in deroga all’articolo 161, comma 3, del d.lgs. n.267 del 2000 – anche per i Comuni che non abbiano trasmesso i dati relativi ai bilanci di previsione, rendiconti e bilancio consolidato ovvero delle informazioni richieste tramite il sistema SOSE.

Si rinvia, infine, per i Comuni che non hanno ancora richiesto l’integrazione dell’anticipo dell’acconto alla presentazione dell’istanza allegata al comunicato del 23 maggio 2024 da trasmettere secondo le modalità ivi indicate.

Fonte: DAIT