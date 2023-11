Parte l’incentivo per sostenere lo sviluppo dell’idrogeno rinnovabile, e in particolare la filiera dei componenti, tra cui quelli per realizzare gli elettrolizzatori: Invitalia, soggetto che gestisce la misura per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha avviato da oggi e fino al prossimo 12 gennaio, una piattaforma dedicata per richiedere la concessione del contributo a fondo perduto. Il 40% delle risorse è destinato alle Regioni del Mezzogiorno e alle isole. La misura è finanziata nell’ambito del PNRR (Misura 5.2 Idrogeno) con 100 milioni di euro.

