Pistoia digitalizza le richieste di risarcimento danni

Il Comune di Pistoia ha ufficializzato l’adozione del canale digitale come unico metodo per accogliere le richieste di danni a cose o persone la cui responsabilità sia a carico del Comune di Pistoia.

Non saranno accettate richieste pervenute in altri modi come la consegna all’Ufficio protocollo né tantomeno utilizzando altri canali online che non siano quello del portale che risulta accessibile tramite identità digitale, SPID o CIEID.

L’obiettivo è quello di uniformare, in un unico modello di domanda, le richieste danni formulate dai cittadini in qualità di persone fisiche, persone giuridiche e loro rappresentanti legali, assistiti, danneggiati, proprietari e/o conducenti.

Fonte: comune di Pistoia