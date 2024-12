Pieve di Cento inaugura Giga Guercino App

“GigaGuercino App” è un’originale e innovativa tecnologia digitale nata per surrogare, studiare ed esplorare l’ “Annunciazione”, capolavoro realizzato nel 1646 da Giovanni Francesco Barbieri detto il “Guercino”, in modalità tridimensionale.

L’opera seicentesca è stata ricostruita digitalmente in 150 milioni di pixel e una risoluzione di 40 micrometri e proposta tramite un touch-wall, collocato accanto all’opera; il visitatore, che sia un appassionato o uno storico dell’arte, per analizzare i dettagli, la tecnica pittorica e gli interventi di restauro potrà confrontare l’opera ricostruita in 3D e la tavola originale, analizzando e studiando le scene, i dettagli, la tecnica pittorica e gli interventi di restauro, per un viaggio conoscitivo all’interno dell’opera messo a disposizione con il solo tocco del dito della mano.

L’innovazione è stata realizzata dalla collaborazione tra GIGAPIXEL, progetto di ricerca industriale per la conservazione digitale e la promozione del patrimonio artistico, storico e culturale della regione Emilia-Romagna, il Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli studi di Urbino.

Fonte: comune di Pieve di Cento