Piccoli comuni: dal Mit 20mln per interventi di sicurezza stradale

In una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il MIT informa che sono stati stanziati 20 milioni a favore di 159 comuni, da Nord a Sud, sotto i 5mila abitanti. Questi enti locali beneficeranno dei fondi per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali, grazie al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”.

Il decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la relativa graduatoria, per l’anno 2024, è stato pubblicato.

Il finanziamento, fino a un importo massimo di 150mila euro per progetto, sarà poi erogato in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

Il decreto sarà operativo una volta registrato dagli organi di controllo. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, esprime “grande soddisfazione”: «Dimostriamo, con i fatti, l’attenzione per i sindaci e le piccole comunità».

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile consultare il decreto nella pagina: Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni

Fonte: MIT