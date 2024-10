In GU Serie Generale n. 243 del 16 ottobre 2024 il Decreto 9 agosto 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante la “Ripartizione e utilizzo dei fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia“.

A norma dell’art. 1 la somma complessiva di euro 162.695.755, articolata in euro 30.937.372 per l’anno 2025, euro 29.732.020 per l’anno 2026, euro 32.383.795 per l’anno 2027, euro 33.214.148 per l’anno 2028, euro 36.428.420 per l’anno 2029, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

Le risorse sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei criteri di seguito elencati, descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all’allegato 1 al decreto: a) consistenza della rete viaria; b) tasso di incidentalità; c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Gli enti assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale