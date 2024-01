In GU Serie Generale n. 17 del 22 gennaio 2024 pubblicato il Decreto 21 novembre 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante il “Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Approvazione avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2023“.

A norma dell’art. 1 è approvato l’allegato avviso pubblico – invito a presentare proposte ai sensi dell’intervento SRF.01 – Assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 – Campagna assicurativa 2023 – Produzioni vegetali.

L’intervento SRF.01 «Assicurazione agevolate» del Piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027 (PSP) approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (CCI n. 2023IT06AFSP001) è finalizzata, secondo le disposizioni dell’art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, nonché a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteoclimatici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l’ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici. L’intervento è cofinanziato con risorse dell’Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1997.

La dotazione finanziaria prevista per l’avviso pubblico di cui all’art. 1 è pari ad euro 295.278.000,00. 2. Con successivo provvedimento la dotazione di cui al comma 1 potra’ essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive.

Fonte: Gazzetta Ufficiale