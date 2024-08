Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, approvata la graduatoria

Pubblicato in Gazzetta il DPCM 2 agosto 2024 recante il “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni – Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi“.

A norma dell’art. 1 del provvedimento è approvata la graduatoria di cui all’allegato 1 contenente:

a) n. 1179 progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati secondo le modalita’ previste dall’art. 7, commi 4 e 5, del bando e individuati in base al nome dell’ente proponente e al CUP, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, fermi restando i limiti di capienza e il piu’ efficiente impiego delle risorse disponibili;

b) n. 1459 progetti non ammessi alla procedura ed elencati in ordine alfabetico in base al nome dell’ente proponente.

Dei motivi di esclusione dei progetti di cui alla lettera b), comma 1, del presente articolo, e’ data indicazione in apposito elenco pubblicato nella sezione dedicata al «Bando piccoli comuni» del sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia (www.casaitalia.governo.it), a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: Gazzetta Ufficiale