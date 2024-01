Piano nazionale malattie rare 2023-2026: riparto tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento

In GU Serie Generale n. 10 del 13 gennaio 2023 la Delibera n. 35 del 30 novembre del Comitato Interministeriale per la programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) in merito al “Fondo sanitario nazionale 2023. Riparto tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento del Piano nazionale malattie rare 2023-2026 e al riordino della Rete nazionale delle malattie rare“.

La somma di euro 25.000.000, destinata al finanziamento degli interventi previsti dal «Piano nazionale malattie rare 2023-2026» e dal documento per il «Riordino della rete nazionale delle malattie rare» relativi all’annualità 2023 e approvati con il citato Accordo sancito ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della citata legge n. 175 del 2021, in sede di Conferenza Stato-regioni in data 24 maggio 2023 (rep. atti n. 121/CSR) è ripartita, per l’anno 2023, tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana cosi’ come indicato nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

La suddetta somma è posta a carico del Fondo sanitario nazionale per l’anno 2023 ed a valere, nello specifico, sulle risorse all’uopo accantonate al punto 2, lettera p) della delibera in oggetto adottata dal Comitato concernente il «riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale» per l’anno 2023.

Allegato al provvedimento in gazzetta il piano di riparto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale