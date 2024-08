Pagamenti per interventi riferiti a opere di rigenerazione urbana ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Con Comunicato del 6 agosto 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) informa che in data 6 agosto 2024, all’esito delle verifiche effettuate sul sistema MOP della BDAP, ha disposto l’erogazione, a titolo di acconto nella misura del 20 per cento, relativamente ai progetti finanziati con Decreto Interdipartimentale del 19 ottobre 2022 per i quali è stato riscontrato l’avvenuto affidamento dei lavori e/o l’implementazione dei dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio.

I mandati di pagamento sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’Interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni.

In particolare, sono state erogate risorse in favore di 47 enti per un importo totale pari ad euro 38.391.401,68 come dettagliate nell’elenco allegato al comunicato.

Fonte: DAIT