PA Social Day 2022 in 19 città

Si tiene oggi, 7 giugno, il PA Social Day 2022, evento online per riflettere sulle prospettive della comunicazione e dell’informazione digitale via web, social, chat, intelligenza artificiale, in diretta su Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch e suwww.pasocial.info e con aggiornamenti costanti sui principali social con hashtag #pasocial. L’evento è giunto alla quinta edizione e si svolge in contemporanea in 19 Comuni: Alghero, Aosta, Arezzo, Bari, Bologna, Brescia, Campobasso, Capo d’Orlando, Padova, Penne, Perugia, Procida, Reggio Calabria, Roma, Savona, Torino, Trento, Trieste, Urbino. Previsto anche un intervento di saluto del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. Il PA Social Day è ideato e organizzato dall’Associazione PA Social e realizzato grazie alle partnership con L’Eco della Stampa, Binario F, Hootsuite, Reelevate, Alpenite, Centro Studi Enti Locali, Open Comunicazione e ai media partner Agenzia Dire, Igers Italia, iPressLIVE, cittadiniditwitter.it, datamagazine.it, ilgiornaledellaprotezionecivile.it, Innovazione 2020, Velocità Media, Digital Media.