L’articolo 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971 estende, in nome dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, la facoltà di proporre opposizione al ricorso straordinario a chiunque sia stato evocato col ricorso de quo, ivi compresa l’amministrazione statale.

L’istituto dell’opposizione rappresenta, infatti, lo strumento di ciascuna parte per adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone una concorde volontà di tutte le parti all’utilizzo di tale rimedio. (1)

(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396; Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

