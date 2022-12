Opere pubbliche: approvato il manuale delle procedure di controllo

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa gli Enti locali assegnatari dei contributi per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio nazionale, che in data 19 dicembre 2022 è stato approvato, con provvedimento del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno, l’apposito manuale delle procedure di controllo.

Il documento ha ad oggetto i controlli, le procedure di attuazione e di verifica che nello specifico riguardano le attività preliminari alla predisposizione dei decreti di assegnazione, le attività on desk sull’esecuzione dei lavori e le attività di conformità on desk della documentazione trasmessa dagli enti locali.

Sul sito del DAIT sono disponibili il manuale e gli strumenti operativi per il corretto svolgimento delle attività.

Fonte: DAIT