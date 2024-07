Operativo il fondo progettazione per la mitigazione del rischio idrogeologico

E’ entrato in vigore – si legge in un comunicato del Dipartimento Casa Italia – il 26 giugno scorso il decreto 28 marzo 2024 n. 77 che riporta il regolamento per il “Fondo Progettazione”, di cui all’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Fondo Progettazione ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 ed ha lo scopo di finanziare la progettazione degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico. La misura finanzia, in particolare, la progettazione di interventi che riguardano la rimessa in efficienza delle opere idrauliche ed il recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il provvedimento disciplina il funzionamento del fondo nonché i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti.

In data odierna, il capo del Dipartimento Casa Italia ha firmato il relativo decreto di impegno delle risorse stanziate che essendo disponibili per l’intero triennio sono state impegnate nel loro complessivo ammontare (15 milioni di euro) e saranno, conseguentemente, erogate in un’unica soluzione alle Regioni e alle Province autonome previa loro richiesta di trasferimento.

Il riparto regionale del Fondo è indicato nella seguente tabella:

Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale

a b c d e f Regione Aliquota (%) Risorse 2022 (€) Risorse 2023 (€) Risorse 2024 (€) Totale (c+d+e) Abruzzo 3,64% 182.430 € 182.430 € 182.430 € 547.290 € Basilicata 3,03% 151.660 € 151.660 € 151.660 € 454.980 € Calabria 4,42% 221.420 € 221.420 € 221.420 € 664.260 € Campania 6,04% 302.030 € 302.030 € 302.030 € 906.090 € Emilia- Romagna 7,83% 391.760 € 391.760 € 391.760 € 1.175.280 € Friuli Venezia Giulia 2,68% 134.045 € 134.045 € 134.045 € 402.135 € Lazio 6,09% 304.705 € 304.705 € 304.705 € 914.115 € Liguria 2,67% 133.680 € 133.680 € 133.680 € 401.040 € Lombardia 9,48% 474.125 € 474.125 € 474.125 € 1.422.375 € Marche 3,29% 164.575 € 164.575 € 164.575 € 493.725 € Molise 1,64% 82.085 € 82.085 € 82.085 € 246.225 € PA Bolzano 1,95% 97.535 € 97.535 € 97.535 € 292.605 € PA Trento 1,81% 90.615 € 90.615 € 90.615 € 271.845 € Piemonte 7,60% 380.050 € 380.050 € 380.050 € 1.140.150 € Puglia 6,08% 304.495 € 304.495 € 304.495 € 913.485 € Sardegna 5,94% 297.010 € 297.010 € 297.010 € 891.030 € Sicilia 7,66% 383.035 € 383.035 € 383.035 € 1.149.105 € Toscana 7,74% 387.235 € 387.235 € 387.235 € 1.161.705 € Umbria 2,63% 131.920 € 131.920 € 131.920 € 395.760 € Valle D’Aosta 1,34% 67.240 € 67.240 € 67.240 € 201.720 € Veneto 6,36% 318.350 € 318.350 € 318.350 € 955.050 € TOTALE ITALIA 100,00% 5.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 15.000.000 €

Fonte: Dipartimento Casa Italia