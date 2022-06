Open Data, in consultazione le Linee Guida

Da oggi sono in consultazione pubblica le Linee Guida relative alle regole tecniche sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Le Linee Guida sono previste dall’art. 12 del decreto legislativo n. 36/2006 come modificato dal decreto legislativo n. 200/2021, atto di recepimento della Direttiva 2019/1024 (cosiddetta Direttiva Open Data).

Le Linee Guida hanno l’obiettivo di supportare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati nel processo di apertura dei dati e di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, attraverso indicazioni volte ad implementare le disposizioni e le modalità disciplinate dal Decreto citato.

In particolare, tali indicazioni riguardano formati, modalità di pubblicazione, profili di metadati, licenze e tariffazione, richieste di riutilizzo e strumenti di ricerca, tutti aspetti regolamentati da Direttiva e Decreto. Il documento include, inoltre, indicazioni, seppure non vincolanti, perché non disciplinati dalle norme indicate, su aspetti organizzativi e qualità dei dati.

Attraverso la consultazione pubblica, primo passo dell’iter di adozione previsto dall’art. 71 del CAD, tutti gli interessati possono avanzare proposte di revisioni, modifiche e/o integrazioni al fine di migliorare il testo delle Linee Guida sia in termini prettamente editoriali, che, soprattutto, tecnici e di contenuto, in modo da garantire una loro più efficace implementazione da parte dei destinatari.

Come partecipare alla consultazione

Le Linee Guida sono pubblicate in versione navigabile sulla piattaforma Docs Italia ed è possibile partecipare alla consultazione fino al 17 luglio 2022 attraverso:

commenti su Forum Italia;

proposte su ParteciPA.

Il template mutuato da ISO è disponibile, invece, su dati.gov.it.

Fonte: AGID