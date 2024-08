Onere dovuto per il rilascio del passaporto elettronico presso gli sportelli degli uffici postali

In GU Serie Generale n. 181 del 3 agosto 2024 il Decreto 3 luglio 2024 del Ministero dell’Interno recante la “Determinazione dell’importo dell’onere a carico dell’interessato per presentare l’istanza di rilascio del passaporto elettronico presso gli sportelli degli uffici postali“.

A norma dell’art. 1 del decreto l’importo dell’onere a carico dell’interessato per presentare richiesta di rilascio del passaporto presso l’ufficio postale è fissato in euro 14,20 (quattordici/20) IVA inclusa, fermo restando il pagamento degli oneri dovuti per legge.

Fonte: Gazzetta Ufficiale