OIL lancia l’Osservatorio su IA e lavoro nell’economia digitale

Il 25 settembre, a partire dalle 16:30 (ora italiana), l’Organizzazione Internazionale del Lavoro presenta l’Osservatorio su Intelligenza Artificiale e Lavoro nella Digital Economy. Un portale che mira a diventare il maggior centro di conoscenza e di scambio di buone prassi e proposte operative per il governo degli impatti dell’AI sul mondo del lavoro.

All’evento di lancio interverrà, in rappresentanza dei Governi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, portando all’attenzione degli altri illustri relatori e delle persone collegate in tutto il mondo l’approccio umano-centrico definito nella Dichiarazione e nel Piano d’Azione adottato al termine del G7 Lavoro e Occupazione di Cagliari.



Oltre agli interventi del Direttore Generale dell’OIL Gilbert Houngbo e del Direttore per la ricerca Richard Samans sono previsti i contributi da parte dell’Inviato Speciale per la tecnologia del Segretario Generale delle Nazioni Unite Amandeep Singh Gill e dei membri costituenti dell’OIL nelle persone del Segretario Generale dell’Organizzazione internazionale dei datoriali (IOE) Roberto Suarez Santos e della Vicepresidente della Confederazione internazionale dei sindacati (ITUC) Cathy Feingold.

Gli interessati potranno seguire la presentazione sul sito dell’evento, disponibile a questo link.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali