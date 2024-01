Oggi la XII Conferenza Ifel. Segui la diretta streaming

Le Legge di Bilancio, le modifiche al patto di stabilità europeo, la legge delega per la riforma fiscale: il 2024 si presenta come un anno importante per la finanza locale, un anno che chiama i Comuni, ancora una volta, a mettersi in gioco in uno scenario tutt’altro che stabile. Questi i temi e i contenuti della II Conferenza annuale di IFEL “La Finanza locale e le sue prospettive. Alla ricerca di regole stabili eque e condivise” prevista oggi a Roma (dalle ore 9:30) all’Auditorium Ara Pacis (a questo link la diretta streaming: https://conferenza.fondazioneifel.it/).

L’evento vuole essere l’occasione per riflettere sulle nuove regole fiscali che vincolano il livello nazionale lasciando sullo sfondo il tema complesso delle relazioni tra Stato e Comuni. Sarà, anche, l’occasione per parlare di riforma fiscale e gestione delle entrate, ragionando della necessità di mettere a punto strumenti e procedure che diano garanzia di attuazione ai Comuni anche in quelli finanziariamente e tecnicamente più fragili.

Al confronto partecipano, oltre al Presidente dell’Anci Antonio Decaro, al Vice Presidente Roberto Pella e al Presidente di IFEL Alessandro Canelli, numerosi esponenti degli enti locali e del mondo delle istituzioni e delle Università. Hanno confermato, tra gli altri, il loro contributo Giuseppe Pisauro, Professore ordinario di Scienza delle Finanze – Università La Sapienza di Roma, Rosa Valentino, Direttore Centrale Finanza Locale del Ministero dell’Interno, Salvatore Bilardo, Ispettore Generale Capo I.Ge.P.A della RGS Ministero dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Spalletta, Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze Ministero dell’Economia e delle Finanze e Massimo Bordignon, Professore ordinario di Scienza delle Finanze Università Cattolica di Milano.

La voce del Governo è affidata a Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze con delega agli Enti Locali e Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il dibattito, moderato da Gianni Trovati de “Il Sole 24 ore” e da Francesco Cerisano di “Italia oggi”, vedi il confronto dei primi cittadini o Vice Sindaci dei comuni di Roma, Napoli, Torino, Palermo, L’Aquila, Genova, Rieti e Caltanisetta oltre a Mauro Guerra, Presidente di Anci Lombardia.