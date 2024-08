Nuovo riparto del fondo per il rimborso delle spese sostenute in occasione delle consultazioni europee dell’8 e 9 giugno 2024

Con comunicato del 2 Agosto 2024 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) facendo seguito al comunicato del 27 giugno 2024, con il quale si è data notizia dell’emissione, in pari data, del decreto a firma del Direttore Centrale per la Finanza Locale di riparto del fondo per il rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione sostenute in occasione delle consultazioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, abbinate alle consultazioni elettorali per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte e per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, informa che:

Accertato che tale riparto è stato effettuato prendendo a riferimento un numero di elettori e di sezioni che non tenevano conto degli ultimi aggiornamenti comunicati dagli enti, è stato emesso un nuovo decreto, in sostituzione del precedente, datato 31 luglio 2024, che sulla base dei nuovi dati ha rideterminato le somme massime rimborsabili a ciascun Comune per le spese sostenute per le predette consultazioni.

Il decreto del 31 luglio 2024 ed il relativo allegato sono consultabili sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nella sezione «I DECRETI».

