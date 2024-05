Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha diramato la Circolare n. 41 del 3 maggio 2024 avente ad oggetto “Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Nomina dei presidenti e degli scrutatori degli uffici elettorali di sezione e altri adempimenti dei Comuni“.

Nella Circolare, in vista delle consultazioni elettorali in oggetto, e per ogni utilità delle Regioni che leggono per conoscenza, stante il concomitante svolgimento, negli stessi giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, delle elezioni regionali in Piemonte e del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nel Friuli Venezia Giulia, in Sicilia e in Sardegna, si richiamano alcuni altri adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.



Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b), del decretolegge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, deve considerarsi giorno della votazione quello di domenica 9 giugno 2024.

Fonte: DAIT