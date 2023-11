Napoli inaugura lo Sportello Spazio Comune per l’integrazione e la cittadinanza

Presso il bene confiscato di via Vespucci 9, il Comune di Napoli, UNHCR e ACTION AID hanno inaugurato lo Sportello Spazio Comune per l’integrazione e la cittadinanza rivolto a Rifugiati e richiedenti Asilo. Il progetto Spazio Comune rientra in un programma nazionale dell’UNHCR con le città italiane firmatarie della Carta per l’Integrazione con la quale si impegnano a rendere le città accoglienti e fruibili per richiedenti asilo e rifugiati.

L’importanza dello Spazio Comune risiede nel coordinare e concentrare tutti i servizi strategici per l’inclusione e l’integrazione in un luogo unico che intende porsi come riferimento per cittadini, associazioni, altri enti istituzionali, come Prefettura, Questura, ASL, con cui si sta lavorando al consolidamento della rete, sulla base dell’esperienza che la città ha messo in campo in occasione dell’arrivo di migliaia di rifugiati ucraini nel 2022.

“Il valore aggiunto dell’esperienza napoletana è l’ubicazione dello sportello presso un bene confiscato assegnato al Comune, come simbolo di un’accoglienza che deve essere attuata in nome della legalità e della cittadinanza affinché le difficoltà incontrate dai migranti non li condannino ad essere irregolari ostacolando un’inclusione reale, socio economica, lavorativa, abitativa, ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese, per questo ho voluto che Spazio Comune fosse destinato ad offrire servizi ai cittadini con background migratorio, non solo ai rifugiati. Inoltre lo sportello napoletano sarà sede della Consulta degli Immigrati, e ospiterà, in base a un regolamento condiviso, anche corsi, laboratori e attività a cura delle comunità degli immigrati”.

All’apertura dello Sportello, animato da esibizioni artistiche, musicali e di danza, a cura delle comunità migranti, sono intervenuti: Luca Fella Trapanese – Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Iesu – Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Chiara Cardoletti – Rappresentante UNCHR per Italia, Santa Sede e San Marino, Savary Ravendra Jeganesan – Consigliere Comunale aggiunto, Fatou Diako – Presidente Consulta degli Immigrati Maria Rosaria Cesarino – Responsabile Area Welfare del Comune di Napoli.

Fonte: comune di Napoli