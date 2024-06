Napoli avvia nuovi interventi di digitalizzazione delle reti idriche

ABC Napoli, azienda speciale del Comune di Napoli che si occupa del ciclo integrato delle acque, ha annunciato l’avvio di nuovi interventi di digitalizzazione delle reti idriche che comportano un ammodernamento dell’infrastruttura.

Grazie al sostegno dei fondi del PNRR è stata avviata la progettazione di Abc4Innovation, l’iniziativa che permette la transizione digitale e tecnologica verso lo Smart Water System della città con un sistema di monitoraggio evoluto per le perdite idriche ed una digitalizzazione dell’infrastruttura di rete tale da permettere un monitoraggio capillare e continuo.

Il progetto prevede l’installazione di strumenti smart per la misura dei parametri di rete oltre alla realizzazione di una mappatura digitale e di una sala controllo per la supervisione, la gestione e l’ottimizzazione della rete idrica tramite il sistema SCADA.

Verrà effettuata la distrettualizzazione delle reti con controllo attivo delle perdite tramite l’installazione di contatori evoluti che sono in grado di incrementare la conoscenza dei flussi in uscita dai distretti e svolti diversi interventi di adeguamento e manutenzione con l’installazione di 500 sensori acustici noise-logger per monitorare 250 km di rete idrica.

Fonte: comune di Napoli